بالصور.. الجزائر تشارك في تمرين تكتيكي مشترك مع روسيا

يشارك أفراد الجيش الوطني الشعبي في تمرين تكتيكي مشترك بفيدرالية روسيا. خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2021.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تجسيد نشاطات التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر وروسيا،أين إنطلقت فعاليات هذا التمرين المشترك يوم الأحد 03أكتوبر 2021، تحت إشراف قائد الجيش 58 بالمقاطعة الجنوبية لروسيا بترسكويا. و الذي نوّه خلال كلمته الإفتتاحية بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والسعي لتطويرها والإرتقاء بها. ليفسح المجال بعدها لعروض عسكرية مختلفة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp