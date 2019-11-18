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بالصور.. الجزائر تنفرد بصدارة المجموعة الثامنة بعد الفوز أمام بوتسوانا

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بالصور.. الجزائر تنفرد بصدارة المجموعة الثامنة بعد الفوز أمام بوتسوانا
بقلم يونس رزيق

تصدر المنتخب الوطني الجزائري المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الإثنين بنتيجة 1-0 أمام منتخب بوتسوانا بالعاصمة غابورون.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف بلايلي عن طريق ركنية مباشرة في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.

وتنفرد الجزائر بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط فيما يحتل منتخب زيمبابوي المرتبة الثانية برصيد نقطة واحدة في إنتظار مباراته يوم غد أمام منتخب زامبيا.

ترتيب المجموعة الثامنة : 

1- الجزائر 6 نقاط

2 – بوتسوانا 1 نقطة واحدة

3- زيمبابوي 1 نقطة واحدة

4- زامبيا 0 نقطة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=728548

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