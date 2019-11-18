بالصور.. الجزائر تنفرد بصدارة المجموعة الثامنة بعد الفوز أمام بوتسوانا

تصدر المنتخب الوطني الجزائري المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الإثنين بنتيجة 1-0 أمام منتخب بوتسوانا بالعاصمة غابورون.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف بلايلي عن طريق ركنية مباشرة في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.
وتنفرد الجزائر بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط فيما يحتل منتخب زيمبابوي المرتبة الثانية برصيد نقطة واحدة في إنتظار مباراته يوم غد أمام منتخب زامبيا.
ترتيب المجموعة الثامنة :
1- الجزائر 6 نقاط
2 – بوتسوانا 1 نقطة واحدة
3- زيمبابوي 1 نقطة واحدة
4- زامبيا 0 نقطة
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