بالصور.. الجزائر توقع مع الصين عقدا لبناء سفينة نقل بسعة 1500 سرير

وقعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومجمع صيني، اليوم بالعاصمة، عقدا لبناء سفينة بقدرة استيعاب 1800 مسافر و600 مركبة.

ويتكون المجمع الصيني المختص في صناعة البواخر من شركتين وهما شانتيي غانغزهو شيبيارد اينترناسيونال وشينا شيب بيلدينغ ترادينغ كومباني.

العقد بقيمة 175 مليون دولار وقعه كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة، احسن قرايرية ورئيسا الشركتين هان غوغ دي و لي هونغاتا.

بحضور وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان و ممثلة سفارة الصين بالجزائر، هي هونغيان.

ويبلغ طول السفينة التي ستنجز في آجال 26 شهرا، 199.90 متر وعرضها 95ر29 مترا و بسرعة تصل 24 عقدة.

وستجهز السفينة بمطعمين وقاعة شاي وفضاءات لصالح الأطفال وفضاء للصلاة وقاعة رياضة ومجموع 1500 سرير.

كما ستتوفر السفينة على غرف من الدرجة الأولى مجهزة بقاعة حمام وتلفاز 10 اجنحة فخمة اثنان منها رئاسيان.

وستحظى السفينة بجناح يتوفرعلى جميع التجهيزات اللازمة.

وستمكن السفينة من تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.

السفينة ستسلم بضمان لمدة ثلاث سنوات مع تمديد لمدة سنتان بالنسبة للهيكل والتجهيزات الأساسية.

و يتحمل المصنع نفقات برنامج تكوين مدته 6 أشهر حسبما وارد في العقد.

ونظرا الى سرعتها التي تولدها أربعة محركات ستمكن الباخرة من تقليص مدة الرحلات البحرية من 2 الى 3 ساعات.