بالصور.. الجزائر في المرتبة الخامسة في بطولة العالم للذاكرة هونغ كونغ 2018

احتل المنتخب الجزائري المرتبة الخامسة عالميا في بطولة العالم للذاكرة هونغ كونغ 2018.

واحتل البطل يحي راسين المرتبة الثالثة عالمياً كبار في اختصاص الأسماء والوجوه وتحصل على الميدالية البرونزية.

وجاء ترتيب أعضاء المنتخب الجزائري ،المرتبة الأولى البطل يحي راسين بمجموع 5680 نقطة، المرتبة الثانية عبد القادر راسين بمجموع 4068 نقطة، المرتبة الثالثة إكرام بناصر بمجموع 3979 نقطة.

كما شهدت المنافية تفوق منتخب مؤسسة الذكاء “يحي راسين، عبد القادر راسين، أسامة بوعاصم” بقيادة الاستاذ صلاح .

بفارق حوالي 2000 نقطة عن صاحب المرتبة الأولى بـ 12118 نقطة

منتخب مؤسسة الذكاء في المرتبة الثانية بـ 10189 نقطة، كما شارطت الجزائر في منتخب البطولة العربية بإكرام بناصر، ناصر عزيري، فاطمة الزهراء روان.

وسيعود المنتخب الجزائر الى ارض الوطن غدا على الساعة الـ 13:30 بمطار هواري بومدين الدولي.