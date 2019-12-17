بالصور.. الجمارك تحجز مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة بتندوف

ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ الفرقة المتنقلة للجمارك بتندوف بتاريخ 12 ديسمبر من العثور على مبالغ مالية بالعملة الصعبة عند أحد الرعايا الأجانب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية كانت على الساعة 15 سا و30 د مساء بعد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ أﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.

وتم ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻫﻴﻠﻴﻜﺲ، ﺗﺤﻤﻞ ﺭﻋﺎﻳﺎ من جنسية أجنبية، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﺑﺤﻮﺯﺓ أﺣﺪ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ الصعبة.

وتمثلت في 20 ألف دولار ، 17875 أورو ، 53600 درهم مغربي ، 472.900 ﺍﻭﻗﻴﺔ.

كما تم العثور ﺑﺤﻮﺯﺓ مسافر آخر 1 كلغ و 15 ﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ.