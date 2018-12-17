بالصور.. الجمارك تحجز مواد محظورة مستوردة من إسبانيا بميناء وهران

من بينها كاميرات مراقبة ومكملات غذائية للرياضيين

تمكن أعوان الجمارك على مستوى ميناء وهران من حجز مواد محظورة كانت مخبأة داخل 5 حاويات تم التصريح بها على أساس أنها مواد أولية للنسيج متمثلة في خيوط من القطن.

العملية التي نفذها اعوان الجمارك تمت خلال عملية تفتيش وفحص دقيقين لخمس حاويات ذات 40 قدما قام احد المستوردين باستيرادها من إسبانيا.

أين تم ضبط بداخلها مواد محظورة غير مصرح بها للتهرب من إجراءات الحظر تمثلت في كاميرات مراقبة، مكملات غذائية للرياضيين، مواد تجميل، أجهزة كهربائية، مواد غذائية موجهة للحيوانات والبسة مستعملة.

حيث تم تحرير محضر بخصوص المخالفة التي تم ارتكابها من قبل المستورد فيما تم حجز البضاعة المحظورة المستوردة من اسبانيا وتم محاولة تمريرها باستعمال الغش والتهريب.