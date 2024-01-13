بالصور.. الجماهير الإيفوارية تغزو ملعب “الحسن واتارا” تحسبا لافتتاح “كان” 2023

توافد الجماهير الإيفوارية بأعداد غفيرة إلى ملعب “الحسن واتارا”، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم السبت، لحضور افتتاح الطبعة الـ34 من كأس أمم إفريقيا.

وقامت بعض الجماهير، ليلة امس الجمعة، بالمبيت حول محيط ملعب “الحسن واتارا”، لضمان حضورهم حفل افتتاح الكان، والمباراة الأولى لمنتخبهم الإيفواري.

كما تضاعفت الحشود، في الساعات الاولى لنهار اليوم السبت، ما شكل طوابير جد طويلة لبلوغ مداخل ملعب “الحسن واتارا”.

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح “كان 2023″، حضور رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، وشخصيات كروية هامة، بالإضافة لممثلي الاتحادات المعنية يهذا الحدث، على غرار رئيس “الفاف” وليد صادي.