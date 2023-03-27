بالصور.. الجماهير الجزائرية تتوافد على تونس لدعم الخضر في مواجهة النيجر

تنقلت الجماهير الجزائرية، منذ الساعات الاولى لنهار أمس الأحد، بأعداد معتبرة إلى تونس، لدعم المنتخب الوطني في مباراته أمام النيجر.

وتواصل جماهير الخضر اليوم الإثنين، توافدها على مختلف المعابر الحدودية، من أجل بلوغ مدينة رادس التونسية لحضور مباراة المنتخب الوطني.

كما أكدت الصفحة الرسمية للأمن الوطني، اتخاذها جملة من الاجراءات التسهيلية لفائدة الجماهير الجزائرية، بالمركزين الحدوديين “أم الطبول” و”العيون” بولاية الطارف.

يذكر أن المنتخب الوطني يواجه أمسية اليوم الإثنين، منتخب النيجر، بملعب “رادس” بتونس، انطلاقا من الخامسة مساء، ضمن تصفيات الكان.