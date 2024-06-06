بالصور.. الجماهير الجزائرية تغزو ملعب “نيلسون مانديلا”

سجل أنصار المنتخب الوطني، اليوم الخميس، حضورهم بقوة إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لمناصرة الخضر في مواجهة غينيا.

وتوافدة الجماهير الجزائرية، بأعداد معتبرة منذ الساعات الاولى لنهار الويم الخميس، من أجل تقديم الدعم اللازم لرفقاء براهيمي، أمام غينيا.

كما تزينت مدرجات ملعب “نيسلون مانديلا”، بحضور العائلات الجزائرية، ليصنع الجميع أجواء حماسية قبل ساعات عن انطلاق المباراة

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره اليغيني، مقررة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.