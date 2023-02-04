بالصور.. الجماهير الجزائرية تغزو ملعب “نيلسون مانديلا”

سجلت جماهير المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، توافد غفير إلى ملعب “نيلسون مانيدلا” ببراقي، لحضور نهائي الشان.

ومند الساعات الأولى لصباح السوم السبت، بدأ جماهير الخضر بالتوافد إلى ملعب “نيلسلون مانديلا” من كل ولايات” الوطن.

كما صنعت الجماهير الجزائرية أجواء حماسية خرافية، بمحيط الملعب، قبل ساعات طويلة عن موعد النهائي.

يذكر أن انطلاق مباراة نهائي الشان المقررة بين المنتخب الوطني، والسنغال، بملعب “نيلسون مانديلا” مقرر انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.