بالصور.. الجماهير الجزائرية تلبي نداء الخضر

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. الجماهير الجزائرية تلبي نداء الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

حضر الجماهير الجزائرية، اليوم الإثنين، بأعداد معتبرة، إلى ملعب “5 جويلية”، لحضور المواجهة الودية للخضر أمام منتخب البنين.

ولبّى أنصار الخضر، دعوة الناخب جمال بلماضي، ولاعبي المنتخب الوطني، من حضورهم لتشجيع رفقاء رياض محرز.

ومن جهة أخرى حضر أنصار المنتخب الجزائري، هذه المباراة، من أجل وتوديع مدللهم رفيق حليش، الذي سيشارك في آخر مباراة له رفقة الخضر، بعد إعلان إعتزاله اللعب دوليا.

وستكون هذه المباراة، فرصة أيضا للجماهير الجزائرية، الحاضرة بملعب “5 جويلية”، للإحتفال بكأس إفريقيا رفقة اللاعبين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697906

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com