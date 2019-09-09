بالصور.. الجماهير الجزائرية تلبي نداء الخضر

حضر الجماهير الجزائرية، اليوم الإثنين، بأعداد معتبرة، إلى ملعب “5 جويلية”، لحضور المواجهة الودية للخضر أمام منتخب البنين.

ولبّى أنصار الخضر، دعوة الناخب جمال بلماضي، ولاعبي المنتخب الوطني، من حضورهم لتشجيع رفقاء رياض محرز.

ومن جهة أخرى حضر أنصار المنتخب الجزائري، هذه المباراة، من أجل وتوديع مدللهم رفيق حليش، الذي سيشارك في آخر مباراة له رفقة الخضر، بعد إعلان إعتزاله اللعب دوليا.

وستكون هذه المباراة، فرصة أيضا للجماهير الجزائرية، الحاضرة بملعب “5 جويلية”، للإحتفال بكأس إفريقيا رفقة اللاعبين.