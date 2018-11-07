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بالصور.. الجماهير الجزائرية حاضرة لمناصرة العميد ضد النصر

الرياضة
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بالصور.. الجماهير الجزائرية حاضرة لمناصرة العميد ضد النصر الجماهير الجزائرية بملعب "الرياض"
بقلم عبد النور حواز

تتواجد الجماهير الجزائرية بملعب “الأمير فيصل بن فهد” بمدينة الرياض لمناصرة فريق مولودية الجزائر ضد المُضيف النصر السعودي.

وذلك في لقاء الذهاب من الدور ال16 لكأس زايد للأندية الأبطال.


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