بالصور.. الجماهير الجزائرية حاضرة لمناصرة العميد ضد النصر

وذلك في لقاء الذهاب من الدور ال16 لكأس زايد للأندية الأبطال.
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بوهران اليوم أحكام بالسجن المؤبد وأخرى بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية 14 قنطارا من الكيف.
والتمس ممثل النيابة العامة أحكاما بالمؤبد…
تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، في عمليتين متفرقتين، بكل من المسيلة وأم البواقي، من إيقاف3 تجارمخدرات بحوزتهم أكثر من29 ألف قرص مهلوس.
حسبما أوضحه البيان صدراليوم…
تمكنت مصالح الشرطة من توقيف أكثر من 80 شخصا بعدة ولايات متورطين في قضايا المخدرات وتزوير الأوراق النقدية وتهريب العملة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،…
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