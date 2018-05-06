بالصور.. الجمركيون يقفون دقيقة صمت ترحما على شهداء الواجب الوطني

تم اليوم بمقر المديرية العامة للجمارك الوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني الجمركيين الأربعة.

الذين ذهبوا ضحية حادث مرور أليم اثناء تأدية مهامهم، والعاملين على مستوى مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست.

كما نظمت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة وقفة ترحمية وقراءة الفاتحة.

بدورها وقفت المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

كما وقف منتسبو المديرية الجهوية للجمارك إيليزي دقيقة صمت أيضا على أرواح الشهداء.

ووقف إطارات وأعوان المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان دقيقة ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني.

وتم بالمديرية الجهوية للجمارك لوهران تنظيم وقفة ترحمية على أرواح شهداء الواجب الوطني.