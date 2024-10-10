بالصور.. الجمهور العنابي يغزو ملعب “19 ماي” تحسبا لمباراة الخضر والطوغو

توافد أنصار المنتخب الوطني منذ الساعات الاولى لنهار اليوم الخميس، إلى ملعب “19 ماي” بعنابة، لحضور مباراة الخضر، ومنتخب الطوغو.

وسجّل عشاق المنتخب الوطني، من سكان عنابة وباقي الولايات، تواجدهم بمحيط ملعب “19 ماي”، مبكرا، قبل ساعات عن موعد مباراة الخضر، والطوغو.

وتأمل الجماهير الجزائرية، في تحقيق رفقاء القائد رياض محرز، فوز جديد، بمناسبة هذا اللقاء، لوضع قدمهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني ونزظيره الطوغولي، والتي تدخل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، مقررة سهرة اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.