بالصور.. الجيدو الجزائري يتسيد إفريقيا

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. الجيدو الجزائري يتسيد إفريقيا
بقلم كريم.تيغرمت

تصدر المنتخب الجزائري للجيدو (أكابر رجال وسيدات)، المنافسة الفردية للبطولة الإفريقية للجيدو، الجارية فعالياتها بجنوب إفريقيا، بعد حصده لـ13 ميدالية.

وأحرزت الجزائر أربعة ميداليات ذهبية، كانت من نصيب كل من أمينة بلقاضي(-63كغ)، كوثر وعلال(-78كغ)، فتحي نورين(-73كغ)، ولياس بويعقوب(-100كغ).

وأربعة ميداليات أخرى من الفضة، بفضل كل من، سعاد بلكحل(-70)، عبد الرحمان بن عمادي(-90)، محمد بلقرع(+100كغ).

وأحرز الميدالية البرونزية الرباعي، مريم موسى(-52كغ)، سمية حلاطة(-57كغ)، صونيا عسلة(+78كغ)، سليم رباحي(-60كغ)، محمد مهدي ليلي(+100كغ).

وبهذا إحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في المنافسة الفردية، متبوعا بتونس (4 ذهبيات، فضية، 3 برونزيات)، وفي المركز الثالث منتخب مصر (3 ذهب، 3 فضة، 4 برونزيات).


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com