بالصور.. الجيدو الجزائري يتسيد إفريقيا

تصدر المنتخب الجزائري للجيدو (أكابر رجال وسيدات)، المنافسة الفردية للبطولة الإفريقية للجيدو، الجارية فعالياتها بجنوب إفريقيا، بعد حصده لـ13 ميدالية.

وأحرزت الجزائر أربعة ميداليات ذهبية، كانت من نصيب كل من أمينة بلقاضي(-63كغ)، كوثر وعلال(-78كغ)، فتحي نورين(-73كغ)، ولياس بويعقوب(-100كغ).

وأربعة ميداليات أخرى من الفضة، بفضل كل من، سعاد بلكحل(-70)، عبد الرحمان بن عمادي(-90)، محمد بلقرع(+100كغ).

وأحرز الميدالية البرونزية الرباعي، مريم موسى(-52كغ)، سمية حلاطة(-57كغ)، صونيا عسلة(+78كغ)، سليم رباحي(-60كغ)، محمد مهدي ليلي(+100كغ).

وبهذا إحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في المنافسة الفردية، متبوعا بتونس (4 ذهبيات، فضية، 3 برونزيات)، وفي المركز الثالث منتخب مصر (3 ذهب، 3 فضة، 4 برونزيات).