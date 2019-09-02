بالصور.. الجيش التونسي يقضي على 3 إرهابيين منهم الجزائريان “الجيجلي” و”الأمير الفرماش”

تمكنت قوات مشتركة من وحدات الجيش التونسي والحرس الوطني من القضاء على ثلاثة إرهابيين، في عملية جرت صبيحة اليوم الإثنين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في منطقة قرب الحدود مع الجزائر، يوجد من بينهم جزائريان.



وقالت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية إن العملية الأمنية، التي وصفتها بالاستباقية، تمت إثر كمين بمنطقة حيدرة بإقليم ولاية القصرين.

وتحصلت “النهار أونلاين” على صور للإرهابيين الثلاثة بعد القضاء عليهم، حيث بدت جثة أحدهم شبه مشوهة.

وبدا من خلال الصور أن أحد الإرهابيين تلقى رصاصة على مستوى الرأس، فجرت مخه.

كما ظهر من خلال الصور أن الإرهابيين الثلاثة كانوا كلهم مسلحين برشاشات كلاشنيكوف.

وكان الإرهابيون المقضي عليهم يحملون على ظهورهم حقائب كبيرة بها أفرشة، ما يعني أنهم كانوا في مسير.



ويُطلق مصطلح مسير على المهمات الطويلة التي يكلف بها الإرهابيون من خلال التنقل بين منطقتين متباعدتين، تدوم لعدة أيام.

وتفيد المعطيات المتحصل عليها، أن أحد الإرهابيين المقضي عليه هو أمير كتيبة عقبة بن نافع، التي تمثل فرع تنظيم القاعدة في تونس، ويتعلق الأمر بالإرهابي الباي العكروف.



والباي العكروف وكنيته وسط الإرهابيين “أبو سلامة الفرماش” هو أحد أقدم الإرهابيين في الجزائر.

وقاد الإرهابي “الفرماش”، قبل سنوات، كتيبة جند الأنصار الناشطة في بومرداس، قبل أن يقوم بنقل النشاط الإرهابي إلى تونس.

وسبق لوسائل إعلام تونسية أن أعلنت أكثر من مرة عن القضاء على الإرهابي العكروف، لكن سرعان ما كان يتبين أن الأمر يتعلق بإرهابي آخر.



غير أن هذه المرة، يبدو من خلال صور العملية أن صيد مصالح الأمن والجيش التونسيين كان ثمينا.

كما عُلم أن إرهابي آخر من جنسية جزائرية يحمل كنية “الطاهر الجيجلي” كان برفقة العكروف لحظة القضاء عليه.

أما بالنسبة للإرهابي الثالث المقضي عليه، فما تزال هويته غير معروفة لحد الآن.