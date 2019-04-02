بالصور..الجيش والدرك يحجزان ذخيرة وأسلحة حربية ببرج باجي مختار

تمكنت فرقة الجمارك ببرج باجي المختار بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من إحباط عملية تهريب بضاعة محضورة تتمثل في أسلحة وذخيرة حربية بشمال مدينة برج باجي

و حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم حجز 04 بندقية آلية كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية سيمينوف

كما تم حجز ذخيرة حربية تتمثل 6 قذائف هاون 120 ملم و11 قذيفة هاون 82 ملم اضافة الى 11 قذيفة RPG-2 و13 قذيفة م/د عيار 106ملم

إضافة إلى، 43 طلقة عيار 14.5 ملم

-2120 طلقة عيار 54 × 7.62 ملم

-283 طلقة عيار 39 × 7.62 ملم

-04 قنابل RPG5

-02 قنابل F1

-11مخزن ذخيرة عيار 39 × 7.62

-03 صناديق ذخيرة FMPK

-01 ماسورة FMPK

-02 منضارين RPG7

-01 جهاز كاشف الألغام

-01 مسند سلاح

-03 مشاعل