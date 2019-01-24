بالصور.. الجيش يتدخل في قسنطينية وسطيف لفتح الطرقات

إثر التقلبات الجوية التي عرفتها مناطق شمال الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة قامت مفارز من الجيش بالناحية العسكرية الخامسة.

بالتدخل على مستوى الكاف لكحل بقسنطينة، وكذا عين آرنات والبحيرة وعين عباسة والموان بولاية سطيف.

لفك العزلة عن هذه المناطق التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج.

أين قام أفراد الجيش بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة المواطنين العالقين.

تنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

تؤكد القيادة العليا للجيش، استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة.

من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة.