بالصور.. الجيش يتدخل لفك الحصار عن مواطنين حاصرتهم الثلوج في سيدي بلعباس

تدخلت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، بإقليم ولاية سيدي بلعباس، لفك الحصار عن مناطق منكوبة، بسبب تساقط الثلوج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن مفارز الجيش بسيدي بلعباس، قد تدخلت على مستوى عدة مناطق، تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وأوضح البيان أن التدخلات كانت بشكل خاص في مناطق رجم دموش، سيدي شعيب، الضاية ووادي السبع بالطريق الوطني رقم 13، إلى جانب مفترق الطرق تلامكة ووادي السبع.

وتظهر صورا لعمليات الإنقاذ والتدخل لمفارز الجيش، كاسحات عسكرية وهي تشق طرقات مغلقة ومشلولة، بفعل تراكم الثلوج، لفك الحصار عن مواطنين عالقين.