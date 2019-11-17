بالصور.. الجيش يتدخل لفك الحصار وفتح الطرقات بتلمسان

تدخلت مفارز تابعة الجيش الوطني الشعبي، لفك الحصار والعزلة على بعض المناطق في تلمسان، التي سببها تساقط الثلوج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن مفارز الجيش بتلمسان، قد تدخلت على مستوى عدة مناطق بتلمسان، تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وأوضح البيان أن مفرز الجيش سارعت بالتدخلات لفك الحصار والعزلة على المناطق التي شهدت اضطرابات جوية، مما تسببت في عرقلة حركة المرور.

كما قامت بفتح الطرقات المغلقة وتقديم العون والمساعدة للمواطنين خاصة الطريق الوطني رقم 99 والطريق الولائي رقم 106.