بالصور.. الجيش يتدخل لمساعدة مواطني عين قزام بعد الفيضانات

تدخلت مفارز الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي عين قزام بالناحية العسكرية السادسة خلال اليومين الأخيرين، لتقديم المساعدة للمواطنين المتضررين.

وهذا إثر الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق جنوب الوطن، وتطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، إثر طلب السلطات المحلية للولاية المنتدبة لعين قزام.

حيث قاموا بفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة، أين تم تسخير ومنذ الساعات الأولى، كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

هذا وتبقى وحدات الجيش الوطني الشعبي على أهبة الإستعداد للتدخل السريع كلما دعت الضرورة لذلك.