بالصور.. الجيش يتكفل بالرعاية الصحية للمناطق النائية بسيدي بلعباس

يواصل الجيش الوطني الشعبي بذل الجهود اللازمة في مجال المساعدة الطبية لسكان المناطق المعزولة والنائية من التراب الوطني.

وتكفلت أطقم طبية مكونة من أطباء أكفاء تابعين لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية، بسيدي بلعباس، اليوم الثلاثاء، مجهزة بكل الوسائل المادية، بالرعاية الصحية بالمنطقة الجنوبية الغربية لرأس الماء بإتجاه تازوطة والمنطقة الجنوبية الرابطة بين بئر الحمام والمرحوم.

حيث تم أجراء الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة وكذا تقديم العلاجات اللازمة، بالإضافة إلى التحسيس حول الأمراض المعدية والمتنقلة وطرق الوقاية منها.