بالصور.. الجيش يتكفل صحيا بالبدو الرحل في بشار وتندوف وأدرار

تواصلت، حملات التغطية الطبية بنوعيها، لوحدات الجيس الموجهة لفائدة السكان القاطنين بالمناطق النائية، لتشمل البدو الرحل، بولايات بشار، تندوف وأدرار.

هذه العملة التي جرت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 نوفمبر بإقليم الناحية العسكرية الثالثة.

وتم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية، من أطباء عامين ومختصين تابعين للمستشفى العسكري الجهوي الجامعي ببشار، وفرق طبية متكونة من أطباء عامين، جراحي أسنان ومستخدمي السلك شبه الطبي، تابعين للمستشفى المختلط بتندوف ومختلف وحدات الناحية العسكرية الثالثة.

بالإضافة إلى أطباء مدنيين، حيث تتم هذه الحملات بالتنسيق والتعاون مع السلطات المدنية، ومديريات الصحة والسكان للولايات المعنية.

كانت هذه الحملات الصحية قد انطلقت بحر الأسبوع الماضي كمرحلة أولى، على مستوى كل من مناطق الرصفة الطيبة ببشار، بوبرنوس وبوطبيقة وحاسي خبي بتندوف، لتشمل خلال هذا الأسبوع كمرحلة ثانية كلا من مناطق حاسي المير ببشار، تافقومت وأم لعسل بتندوف، بالإضافة إلى منطقتي عين بلبال ومطريون بأدرار.

هذه الحملات الصحية تأتي تطبيقا لتعليمات الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وترمي إلى تكثيف ومواصلة الجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية لفائدة المواطنين القاطنين بالمناطق النائية في مختلف النواحي العسكرية، لاسيما جنوب البلاد.