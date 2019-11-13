بالصور.. الجيش يتكفل صحيا بسكان الجنوب والمناطق الحدودية

تتواصل، بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، حملة واسعة للتكفل الصحي بالمواطنين من طرف مصالح الجيش، مست ولايات بشار، تندوف وأدرار.

حيث تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية، من أطباء مختصين تابعين للمستشفى العسكري الجهوي الجامعي ببشار، وفرق طبية من المستشفى المختلط بتندوف ومختلف وحدات الناحية .

انطلاق الحملة الصحية كانت على مستوى كل من، منطقة الرصفة الطيبة ببشار، ومنطقتي بوبرنوس وحاسي خبي بتندوف.

حيث سمحت لمواطني تلك المناطق من الاستفادة من مختلف الفحوصات العامة و المتخصصة وخدمات طبية راقية.

هذه الحملة، التي لاقت استحسان المواطنين، ستشمل خلال شهر نوفمبر، مناطق حاسي المير ببشار، تافقومت وبوطبيقة وأم لعسل بتندوف، بالإضافة إلى منطقتي عين بلبال ومطريون بأدرار.

وستستمر بشكل دوري طول السنة، ليستفيد منها كل سكان المناطق النائية والحدودية بالناحية العسكرية الثالثة.

الحملة تدخل في إطار تطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش المتعلقة بضمان التغطية الصحية للمواطنين، لاسيما المتواجدين على مستوى المناطق النائية والحدودية في جنوبنا الكبير.