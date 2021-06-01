بالصور: الجيش يجري تمرين بياني بعنوان “التدخل في حالة وقوع كارثة طبيعية-فيضانات” بواد تيت

أجرىت الناحية العسكرية السادسة بتمراست أمس تمرين بياني بعنوان “التدخل في حالة وقوع كارثة طبيعية-فيضانات” بواد تيت بالتنسيق مع الحماية المدنية للولاية وبحضور بحضور إطارات من الناحية.

وحسب بيان وزارة الدفاع جاء هذا التمرين طبقا للتوجيهة السنوية للتحضير القتالي للناحية العسكرية السادسة 2020/2021. والذي بني على فكرة إفتراضية، تحاكي واقع قد يحدث جراء التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

والمتضمنة تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية، العتاد والتجهيزات التابعة لإقليم الناحية العسكرية السادسة. الكفيلة بالتدخل لمواجهة خطر الفيضانات. بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المدنية، ليستهل تنفيذ التمرين بعرض الخطة وشرح الأهداف، وكيفيات التدخل والإجلاء الصحي عن طريق إقحام الحوامات وطائرات الإستطلاع.

نفذت مراحل التمرين بتنسيق محكم، بين جميع المتدخلين الذين اثبتوا قدرتهم على التحكم في الوضع. بكل احترافية، وهذا بفضل التنسيق والتعاون المحكم بين الأطراف المشاركة.