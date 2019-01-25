بالصور..الجيش يحجز أزيد من 260 كلغ من الكيف المعالج بمختلف ولايات الوطن

أوقفت مفارز مشتركة للجيش والدرك، بكل من إن أمناس وعين تموشنت، غليزان، سطيف، 6 تجار مخدرات وضبطت كمية معتبرة من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قدرت كمية الكيف المحجوزة بـ 261.8 كلغ و990 قرص مهلوس ومركبة.

كما ضبطت ذات المفارز في عمليات منفصلة ببرج باجي مختار، أربعة مهربين، وضبطت أزيد من 30طن من المواد الغذائية و15420 لتر من زيت المائدة على متن 8 شاحنات.

فيما تّم توقيف 6 منقبين عن الذهب وحجز مولد كهربائي و مطرقة ضغط،

كما تم إحباط محاولة تهريب 89974 لتراً من الوقود في كل من برج باجي مختار،وسوق أهراس وتبسة والطارف.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، منظماً لرحلات الهجرة غير الشرعية.