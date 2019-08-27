بالصور.. الجيش يحجز سبع قذائف للقاذف الصاروخي RPG-7

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس سبع قذائف للقاذف الصاروخي RPG-7 وحشوتين دافعتين لنفس القاذف، وقنبلتين تقليديتي الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن العملية تمت إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست الناحية العسكرية السادسة.

وأضافا البيان، أن العملية تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، وتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني.

كما أن قوات الجيش تعمل على الحفاظ على سلامة التراب الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أوتسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.