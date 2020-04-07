بالصور.. الجيش يسخر طائرات عسكرية لنقل مساعدات من سكان تمنراست لإخوانهم في البليدة

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طائرة عسكرية لنقل مساعدات مقدمة من طرف الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست لإخوانهم في البليدة.

المساعدات متمثلة في في مواد غذائية، وبعض الضروريات وزنها بـ 7.44 طن.

هذا وقد إنطلقت طائرة المساعدات من القاعدة الجوية بتمنراست بإتجاه القاعدة الجوية بوفاريك، وذلك لفائدة سكان ولاية البليدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدا للهبة التضامنية التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

كما أنها دلالة كبيرة على حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على رعاية ومرافقة هذا التلاحم وتقوية الرابطة بين الجيش وشعبه.