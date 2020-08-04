بالصور.. الجيش يسلم أزيد من ألف سيارة لعدد من الهيئات العمومية والمؤسسات

تمّ اليوم الثلاثاء بتيارت تسليم 1048 عربة متعددة المهام “Class-G” وسيارات نفعية ” Sprinter ” من علامة مرسيدس- بنز، لعدد من الهيئات العمومية والمؤسسات.

السيارات المسلمة مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة “مرسيدس بنز” مخصصة لنقل الأفراد، الإسعاف، الإشارة، نقل البضائع وإطفاء النيران وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للغابات ومؤسسات عمومية وخاصة.

العملية ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها، طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.