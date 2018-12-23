بالصور.. الجيش يسلم 356 شاحنة مرسيدس

تم اليوم الأحد، بالرويبة شرق العاصمة، تسليم 356 شاحنة متعددة المهام من علامة “مرسيدس-بنز” شملت 215 شاحنة لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، و 141 مركبة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

بالإضافة إلى مؤسسات إقتصادية مدنية عمومية وخاصة.

تم تصنيعها من قبل الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من علامة “مرسيدس-بنز” بالرويبة الناحية العسكرية الأولى والتي جاءت كثمرة للشراكة ما بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة وألمانيا”.

وذكر البيان، أن هذه العملية الجديدة للتسليم “تثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج الشاحنات للجيش الوطني الشعبي على الإستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة.

وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات، الهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية وتصنيع منتوج ذو جودة ونوعية بمواصفات عالمية.