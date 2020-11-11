بالصور: الجيش يسلم 818 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية لعدد من الهيئات العمومية والمؤسسات

تمّ اليوم الأربعاء بتيارت، تسليم 818 عربة متعددة المهام “Class-G” وسيارات نفعية ” Sprinter ” من علامة مرسيدس- بنز.

وذلك لكل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة.

وصنعت هذه العربات من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز ”SAFAV-MB ”، مخصصة لنقل الأفراد، الإسعاف، ورشات متنقلة ونقل البضائع.

حيث تندرج هذه العملية ضمن مسعى وزارة الدفاع لتطوير مختلف الصناعات العسكريةخصوصا الميكانيكية منها.

وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها المؤسسة العسكرية مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، التي تهدف لتفعيل صناعة وطنية ذات منتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.