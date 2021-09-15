بالصور.. الجيش يشحن مساعدات إنسانية إلى دولة النيجر

أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2021 الماضي تم نقل على متن طائرة نقل عسكرية إنطلاقًا من القاعدة الجوية ببوفاريك/ن ع1، بإتجاه القاعدة الجوية للإنتشار الثانوية بالقطاع العملياتي إن قزام/ن ع6، شحنة من المساعدات الإنسانية متمثلة في مواد غدائية وخيم ومولدا كهربائيا.

وأوضح البيان، أن المساعدات تم نقلها برا وسلمت إلى السلطات النيجيرية على مستوى النقطة الحدودية مع دولة النيجر بولاية إن قزام بالناحية العسكرية السادسة.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى مرافقة الجيش الوطني الشعبي لكل المبادرات الإنسانية وإلتزامه الدائم والمستمر في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.