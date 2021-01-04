بالصور..الجيش يفك العزلة على المواطنين بولايتي البويرة وتيزي وزو

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، لفك العزلة على المواطنين بولايتي تيزي وزو والبويرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن مفارز الجيش تدخلت على مستوى الطريق الولائي رقم3 الرابط بين العطوش وتالة ميمون بتيزي وزو، حيث

تم فتح الطريق على مسافة 4 كلم .

وفي نفس السياق تم فتح الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلدية تيزي وزو وتيقزيرت على مسافة 3 كلم.

أما في ولاية البويرة فتم التدخل على مستوى الطريق رقم 30 الرابط بين البويرة وتيزي وزو على مسافة 08 كلم.

كما تم فتح الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية البويرة وتيكجدة على مسافة 10 كلم.