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بالصور..الجيش يفك العزلة عن سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس

الوطني
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بالصور..الجيش يفك العزلة عن سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس
بقلم خالد زوبيري

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، لفك العزلة عن سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس .

وذلك بتسخير آليات ومعدات وأفراد لفتح المسالك و الطرق، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر نفسه، أن تم اليوم 03 جانفي 2021 فتح الطرق و المسالك بكل من مناطق تملاكة، واد السبع، راس الماء و كذا تلاغ.

ويأتي هذا على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط الثلوج و التي مست بعض الولايات الغربية للوطن .

ومن جهتهم، عبّر المواطنون عن استحسانهم لهذه المبادرة وعرفانهم لمجهودات الجيش الرامية إلى مساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم.


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