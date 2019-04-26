بالصور.. الجيش يكشف مخبأ يحتوي على 30 قذيفة هاون بتمنراست

كشفت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة، أمس الخميس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فإن المخبأ يحتوي على بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، و 3بنادق تكرارية و30 قذيفة هاون عيار 82 ملم و3134 طلقة نارية.

بينما كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، مخبأين ودمرت قنبلة تقليدية الصنع ومواد لصناعة المتفجرات بكل من جيجل، وتيزي وزو.

أما على الحدود الجزائرية، فقد أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من ميلة وسكيكدة وباتنة، 8 أشخاص وحجز عربة و184 خرطوشة عيار 16ملم.

بالإضافة إلى 310 غرام من مادة البارود و1840 قرص مهلوس وطائرة دون طيار.