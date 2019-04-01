بالصور .. الجيش ينجح 100 % في أول عملية جراحية لزراعة الكبد هي الأولى من نوعها

نجح فريق طبي متعدد الإختصاصات، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي عبد العالي بن بعطوش قسنطينة، في إجراء أول عملية لزراعة الكبد.

وتم إجراء العملية يوم أمس من قبل فريق متخصص، في الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي، التخذير والإنعاش.

وتم نزع جزء من كبد المتبرعة البالغة من العمر 44 سنة، وزرعه في جسم أختها البالغة من العمر 35 سنة.

حيث تمت العملية الجراحية في ظروف جيدة دون حدوث أي تعقيدات طبية، وكللت بالنجاح التام، حيث ساد العملية تحكم تام

في تفاصيل العملية الجراحية الصعبة، التي حضرها فريق طبي يقوده الخبير في جراحة الكبد كريم بوجمعة من مستشفى ران الفرنسي.

ويدخل هذا في إطار جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تطوير البحث العلمي الطبي والرقي بمصالح الصحة العسكرية،

وتدعيمها بأحدث التجهيزات الطبية لرفع جاهزيتها، وعصرنة مختلف الهياكل الطبية الإستشفائية العسكرية، لتمكينها من مواكبة مختلف التطورات الحاصلة بالميدان الطبي.

وهذا على وجه الخصوص في مجال زراعة الأعضاء، الذي يعتبر مجالا طبيا معقدا وبالغ الحساسية.