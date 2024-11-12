بالصور: الجيش ينظم ملتقى حول تنامي الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم

نظّمت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ملتقى حول “تنامي الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم. وتأثيره على سلامة الطيران والمطارات والمواقع الحساسة”.

ويندرج هذا الملتقى في إطار التعاون العسكري متعدد الأطراف للمبادرة “5+5 دفاع” لسنة 2024. من تنظيم قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وتجرى أيام أشغال الملتقى يومي 12 و13 نوفمبر 2024، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى.

كما يهدف هذا الملتقى إلى تبادل المعارف والخبرات بين مختلف أعضاء المبادرة “5+5 دفاع”، في ما يخص استخدام الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم، والمخاطر الناجمة عنها.