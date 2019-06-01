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بالصور.. الجيش ينقذ 5 أشخاص كانوا عالقين في فيضانات جانت بإليزي

أخبار الجزائر
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بالصور.. الجيش ينقذ 5 أشخاص كانوا عالقين في فيضانات جانت بإليزي
بقلم مصطفى.ق

وجندت المفرزة لانقاذ السيارة التي علقت في مجرى مائي بالقرب من مدينة جانت ، شاحنات عسكرية و سيارة طبية ، لتتمكن في وقت وجيز من انقاذ الاشاخص الخمسة.

وشهدت منطقة جانت بولاية إليزي ليلة أمس فيضانات نتجت عن تساقط كميات كبيرة من الامطار منذ مساء أمس.


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