بالصور.. الجيش ينقذ 5 أشخاص كانوا عالقين في فيضانات جانت بإليزي

وجندت المفرزة لانقاذ السيارة التي علقت في مجرى مائي بالقرب من مدينة جانت ، شاحنات عسكرية و سيارة طبية ، لتتمكن في وقت وجيز من انقاذ الاشاخص الخمسة.
وشهدت منطقة جانت بولاية إليزي ليلة أمس فيضانات نتجت عن تساقط كميات كبيرة من الامطار منذ مساء أمس.
وجندت المفرزة لانقاذ السيارة التي علقت في مجرى مائي بالقرب من مدينة جانت ، شاحنات عسكرية و سيارة طبية ، لتتمكن في وقت وجيز من انقاذ الاشاخص الخمسة.
وشهدت منطقة جانت بولاية إليزي ليلة أمس فيضانات نتجت عن تساقط كميات كبيرة من الامطار منذ مساء أمس.
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