بالصور.. الجيش ينقل مساعدات جزائرية إلى مدينة غات الليبية

تم اليوم الخميس شحن ونقل مساعدات إنسانية على متن طائرة عسكرية خاصة إلى منطقة غات الليبية، انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك باتجاه القاعدة الجوية للإنتشار بجانت.

في إطار مساعي التضامن التي يتميز بها الشعب الجزائري، وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمتعلقة بمد يد العون للأشقاء الليبيين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية والفيضانات التي ضربت منطقة غات الحدودية.

وتتمثل هذه المساعدات في مواد غذائية و صيدلانية وملابس ومياه معدنية تم تقديمها من طرف عدد من الجمعيات الوطنية على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.