بالصور.. الجيش يواصل التدخل لفك العزلة وتموين السكان بسبب تساقط الثلوج

تتواصل جهود وحدات الجيش لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين بالمناطق المعزولة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

ويأتي ذلك، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط الثلوج والتي مست الولايات الشرقية للوطن.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فقد قام الجيش بتسخير آليات ومعدات ثقيلة لفتح العديد من المسالك والطرق الثانوية.

وتدخلت مفرزة تابعة للقطاع العسكري لسطيف بمنطقة جوادة دائرة بابور، قصد فتح الطريق والمسالك الوعرة وتموين السكان العزل.

كما قامت نفس المفرزة في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، بإنقاذ عائلة و14 فرد كانوا عالقين في أعالي جبال بابور.

وتم إجلاء الضحايا، وتقديم المساعدة الضرورية لهم.

وتأتي هذه العملية في إطار المهام الإنسانية للجيش، وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش.