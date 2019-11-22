بالصور.. الجيش يواصل التكفل بصحة سكان المناطق النائية من تمنراست

يواصل الجيش الوطني الشعبي حملة التكفل والرعاية الصحية لسكان المناطق النائية، وهذه المرة من ولاية تمنراست.

وتنفيذًا برنامج الحملات الصحية الدورية الهادفة إلى التكفل الأمثل بسكان المناطق النائية داخل إقليم الناحية العسكرية السادسة.

شكل الجيش الوطني لجان وأطقم طبية مجهزة بعتاد طبي يتضمن مختلف المواد والأدوية الصيدلانية قصد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهذه الشريحة المواطنين.

ولضمان التكفل الأمثل بسكان هذه المناطق، خصص الجيش حصص من اللقاحات الخاصة بالأطفال والنساء الحوامل كإجراءات وتدابير وقائية لتجنب بعض الأمراض التي تهدد صحتهم.