بالصور.. الجيش يوقف 6 أشخاص ويحجز كمية معتبرة من المخدرات

تمكن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من حجز كميات معتبرة من المخدرات في أماكن متفرقة من التراب الوطني، يوم أمس الجمعة.

وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جاء فيه أنّ العملية تأتي وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد محاولات الإتّجار بالمخدرات ببلادنا.

حيث ضبط حراس الحدود إثر عملية بحث وتمشيط قرب الحدود بولاية بشار، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ3 قناطير و43 كيلوغرام.

فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 6 تجار مخدرات وحجزت 56,3 كيلوغرام من نفس المادة بكل من تلمسان ووهران.