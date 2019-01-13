بالصور.. الجيش يُواصل تدخلاته لفك العزلة على المواطنين بالولايات الشرقية

تدخلت مفارز للجيش الشعبي الوطني، على مستوى المناطق المعزولة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين بسبب تساقط الثلوج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، “تبعا للتقلبات الجوية التي شهدتها الولايات الشرقية للوطن المصحوبة بالثلوج ،

تم تسخير آليات معدات ثقيلة لفتح العديد من المسالك و الطرق المقطوعة .

حيث قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سطيف، بفك العزلة وفتح الطريق المؤدي إلى منطقة الموان ببلدية عين عباسة.

وكذا الطريق المؤدي إلى منطقة جوادة ببلدية بابور، مما مكن ساكني هذه المناطق من التنقل بصفة عادية وقضاء حاجياتهم اليومية.