بالصور.. الجيل الذهبي للكرة الجزائرية يُكرم “طارق بتاج”

نظمت جمعية “الجيل الذهبي” لكرة القدم التلمسانية أمس السبت بملعب “العقيد لطفي” بتلمسان “جوبيلي” اللاعب الدولي السابق “طارق بتاج”.

وحضر “الجوبيلي” الخاص باللاعب الذي صنع مجد الكرة الجزائرية عموما والكرة التلمسانية خصوصا والي ولاية تلمسان “علي بن يعيش”.

إضافة إلى مدير الشبيبة والرياضة لولاية تلمسان، رئيس رابطة كرة القدم “مصطفى عقباني” وكذا “نصر الدين سليمان” رئيس وداد تلمسان.

وعرفت المُباراة الإحتفالية مُشاركة العديد من الأسماء الدولية السابقة ك”هشام مزاير”، “عبد الحفيظ تسفاوت”، “علي ميصابيح”، “داود سفيان” و”كمال هبري”.

وجمعت المُباراة الجيل الذهبي لفريق “وداد تلمسان” ضد فريق يضم لاعبي الغرب الجزائري مُدعم بلاعبين من “إتحاد الشاوية” لسنوات التسعينيات.