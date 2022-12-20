بالصور.. الحافلة المكشوفة لأبطال العالم تجوب شوارع العاصمة الأرجنتينية

احتفل سهرة اليوم الثلاثاء المُنتخب الأرجنتيني بلقب منافسة كأس العالم قطر 2022 رفقة أنصاره عبر الحافلة المكشوفة.

حيث جاب أبطال العالم شوارع العاصمة الأرجنتينية، بيونيس أيرس، بحضور حوالي 4 ملايين أرجنتيني.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد عاد في الساعات الأولى لنهار اليوم للأرجنتين عائدا من العاصمة القطرية الدوحة.

وتُوج زملاء القائد، ليونيل ميسي، بالمونديال بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح أمام فرنسا يوم الأحد.