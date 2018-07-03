بالصور.. الحرائق تأتي على أكثر من 150 هكتارا بغابة بني أوجانة في خنشلة

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بالصور.. الحرائق تأتي على أكثر من 150 هكتارا بغابة بني أوجانة في خنشلة
بقلم مصطفى.ق

أحرقت النيران المندلعة منذ أمس أكثر من  150 هكتار بغابة بني أوجانة التابعة إقليميا لبلدية بوحمامة بولاية خنشلة.

هذا الحريق الذي شب بمنطقة حوض الطباقة بغابة بني  أوجانة لا يزال مندلعا و أن عملية إخماده لا تزال متواصلة.

وأتت النيران على  150 هكتار  حصيلة  “مؤقتة” إلى حد الساعة وهو مرشح للزيادة.

ولا تزال النيران تنتشر في  الغابة بفعل الرياح التي تعرفها المنطقة.

ولأجل السيطرة على هذا الحريق و تطويقه حتى لا ينتشر أكثر تم تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة.

على غرار 10 مركبات إطفاء تابعة لمصالح الغابات وأخرى تابعة للحماية المدنية.

بالإضافة إلى دعم المواطنين و كل من مصالح البلدية والأشغال العمومية والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية وغيرها.

من جهتها فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة سبب هذا الحريق.


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