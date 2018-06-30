بالصور.. الحرائق تأتي على 41 هكتارا من الأراضي الزراعية بقسنطينة

احترق ما مجموعه 41.9 هكتارا من المحاصيل الزراعية وإتلفت 395 شجرة مثمرة خلال 24 ساعة الماضية عبر ولاية قسنطينة.

الحرائق سجلت بكل السيلة ببلدية أولاد رحمون وحي علوك عبد الله البعراوية التابعتين لدائرة الخروب وحي جبلي أحمد بحامة بوزيان.

مما أدى لاحتراق 38 هكتارا من القمح الصلب واللين و0.5 هكتار من الشعير و3.41 هكتار من الأعشاب اليابسة .

وشملت الحرائق كذلك 360 شجرة تفاح وبرقوق و15 شجرة زيتون و14 شجرة تين شوكي و6 أشجار إجاص وخلية لتربية لنحل.

وقد قامت فرق الحماية المدنية لولاية قسنطينة بحماية غابة حي بكيرة بحامة بوزيان وهكتارين من الشعير.

و64 هكتارا من القمح اللين والصلب و400 شجرة مثمرة و200 نعجة و 3 أحصنة و 19 خلية نحل.

بالإضافة إلى حماية ثانوية جبل الوحش بقسنطينة ومشتلة و3 جرارات فلاحية وشاحنتين ببلدية الخروب من الاحتراق.