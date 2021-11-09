بالصور.. الحصة التدريبية الثانية للخضر بملعب القاهرة

جرت سهرة اليوم الثلاثاء الحصة التدريبية الثانية للمُنتخب الوطني الجزائري تحسبا لمواجهة جيبوتي المُقررة يوم الجمعة.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الحصة التدريبية وأرفقها بعبارة:”صور من الحصة التدريبية الثانية لأبطالنا بالقاهرة”.

وانقسمت الحصة التدريبية الى شطرين، الشطر الأول بقاعة تقوية العضلات والشطر الثاني بملعب القاهرة الدولي.

وكانت الحصة التدريبية الأولى قد جرت بملعب القاهرة الدولي سهرة الإثنين بعد الوصول مُباشرة.

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وشرع لاعبو المنتخب الوطني في التحضيرات لمباراة جيبوتي الجمعة ضمن تصفيات مونديال قطر في ملعب القاهرة الدولي بمصر.

وأجرى زملاء القائد محرز أول حصة تدريبية بالأراضي المصرية.

الحصة عرفت تواجد كل اللاعبين باستثاء عطال الذي أصيب مع نيس في أخر مباراة له في الليغ 1.

وجرت التدريبات وسط أجواء ومعنويات مرتفعة بالملعب الذي شهد فوز الكتيبة الوطنية بكأس أمم افريقيا 2019.

كما عاد المنتخب الوطني إلى إستاد القاهرة بعد أخر مباراة له أجراها يوم 19 جويلية 2019. وهو اليوم الذي شهد التتويج بـ “التاج” الإفريقي بهدف بونجاح.

يذكر، أن “الفاف” رحبت بعودة اللاعب أدم وناس إلى الخضر. كما وضعت صورة له على جدارها على “الفايسبوك”، مشيرة إلى أن الوقت حان لأخذ مكانته الأساسية في كتيبة بلماضي وعنونت “مرحبا ادم وناس”.