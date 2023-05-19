بالصور.. الحفل الختامي لـ CAN u17 بنيلسون مانديلا يبهر المتتبعين 

ألهب كل من الشاب بلال وفريكلان الحفل الختامي لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا.

وتجاوب الجمهور الجزائري بشكل كبير مع المغنيين، إلى جانب طرف من الجمهور المغربي والسنغالي الذين فضلوا متابعة الحفل قبل انطلاق الكروي الإفريقي.

كما تجاوب السنغاليون بالأغاني المحلية الجزائرية وهم المعروفون بالرقصات الإفريقية.

و نشّط الحفل قبل ساعات من انطلاق المقابلة النهائية بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال الذي سيحدّد هوية البطل لهذه الطبعة.

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