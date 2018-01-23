بالصور.. الحماية المدنية بالبليدة تتدّعم  بوحدة جديدة في صوحان

أشراف مدير الحماية المدنية لولاية البليدة المقدم فدي نور الدين اليوم على افتتاح مقر للحماية المدنية ببلدية صوحان بدائرة الأربعاء.

وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية صوحان.

ورئيس مصلحة الادارة والامداد الرائد العرابي سعيد و رئيس الوحدة الرئيسية بالبليدة النقيب بوليكي محمد.

و يتربع قطاع التدخل في بلدية صوحان على مساحة 64.5 كيلومتر مربع.

يمر بها الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين ولاية البليدة والمدية حيث يعتبر ممر هام واستراتيجي لحركة المركبات.

و جاء الافتتاح في إطار تحسين وتفعيل النشاط العملي لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة.

وتدعيماً للوحدات الموجودة عبر تراب الولاية و نظرًا للموقع الاستراتيجي للولاية.